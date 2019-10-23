Цены на продукты питания в сельских магазинах сравнил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сравнил цены на одни и те же продукты питания в магазинах разных сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона рассказал, что провели мониторинг цен в сельских магазинах разных районов области. В результате выявили существенную разницу цен на один и тот же продукт. В частности, на рис. Средняя цена по области – 310 тенге. В магазинах районах М.Жумабаева обнаружили рис по цене 390-420 тенге за килограмм. В двух магазинах райцентра Булаево рис продавали по 360 и 450 тенге. Похожая картина и в Есильском районе. В селе Явленка цена на рис разнится от 360 до 420 тенге.

«Всем известно, что на стоимость товара оказывает влияние транспортная логистика. Однако в селах складывается иная ситуация. В районе М.Жумабаева – село Новотроицкое расположено на 15 км дальше от Петропавловска, чем село Байтерек, а рис там на 30 тенге дешевле. Значительно отличаются цены в магазинах одного и того же населенного пункта», - отметил аким области.

Гречневую крупу при средней цене по области в 120 тенге в некоторых селах умудряются продавать по 190-270 тенге за килограмм. Глава региона добавил, что районные предприниматели закупили из Стабфонда 1,2 тонны гречки. В селе Байтерек наценка достигает 200% - село расположено недалеко от Петропавловска

По словам акима области, за последнюю неделю цена на сахар упала на 2,3%. Однако для сельчан этот продукт дешевле не стал. Напротив, в некоторых селах стоимость его на 20-32% выше средней по региону.

«Цены на продукты питания нужно регулировать в ручном режиме. Акимы сельских округов должны ежедневно контролировать цены: что было вчера, позавчера, сегодня. Если было повышение – информировать районный акимат, который должен разбираться, почему это происходит. Может, там сговор. Таких фактов много. Я не зря приводил примеры ценообразования в отдельных селах. Почему это происходит? Я считаю, что это полная бесконтрольность», - подчеркнул К.Аксакалов.

Он добавил, что акимы районов должны еженедельно рассматривать формирование цен на продукты питания на заседаниях акиматов.