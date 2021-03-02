Цены на продукты обсудил Бахыт Султанов на встрече с гражданами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов провел онлайн-встречу с гражданами на площадке партии «Nur Otan». На своей странице в Facebook он рассказал, какие какие темы были подняты во время встречи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, как рассказал Бахыт Султанов, Акмарал Жумаханова из Капшагая предложила, чтобы Минторговли разработало «правила поведения» для мест стихийной торговли для обеспечения чистоты вокруг таких мест.

«Вопрос «стихийной торговли» очень сложный. Хотя бы потому, что обычно подобная торговля ведется вокруг официальной территории рынков и является, фактически, нелегальной, а значит – незаконной. И местные исполнительные органы должны следить за порядком и соблюдением правил. С другой стороны, те же дачники летом собираются также «стихийно». А запретить людям продавать свой продукт – неверно. Я склоняюсь не к созданию «правил для стихийности», а к капитальному упорядочиванию. В Нур-Султане, например, для дачников уже много лет акиматом определены точки торговли. И за порядком на них следят как сами продавцы, так и коммунальные службы. Ну а нелегальная торговля должна либо переходить в законное русло, то есть торговать на установленных территориях, либо пресекаться», - написал Бахыт Султанов.

Важное предложение, по словам министра, прозвучало от Джамили Садыковой – лидера Национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» - включить изделия из нагреваемого табака под объект регулирования действующего в Евразийском экономическом союзе техрегламента на табачную продукцию ТР ЕАЭС 035/2014. Как отметил глава ведомства, данное предложение министерство поддерживает.

«Работа над поправками в регламент уже начата, и по планам ЕЭК обновленный ТР ЕАЭС вступит в действие в третьем квартале 2022 года. Джамиля считает, что ТР ЕАЭС исключает необходимость создания в Казахстане национального техрегламента на нагреваемый табак. Но все же я считаю, что до момента внедрения евразийского стандарта необходимо обеспечить безопасность продукции на нашем, казахстанском рынке. А без техрегламента требования к безопасности выставить невозможно. Думаю, что этот вопрос мы еще продолжим обсуждать с Национальной коалицией», - добавил Б. Султанов.

В ходе встречи был поднят и вопрос роста цен на продукты.

«К сожалению, рост цен на продовольствие – это общемировая тенденция, вызванная и карантинными запретами прошлого года, и неурожаем ряда продуктов. И противодействовать этим объективным причинам очень сложно. Однако у государства есть рычаги влияния внутри цепочки ценообразования. Те же стабилизационные фонды при региональных акиматах позволяют проводить интервенции товарами, купленными «у поля» в сезон. В отличие от продавцов, стабфонды исключают торговую наценку. И, соответственно, такой товар дешевле рыночного. Обычно, товары из стабфондов продаются через крупные торговые сети. И, кстати, крупным магазинам выдаются облегченные кредиты, чтобы они могли держать цены на основные продукты питания.

Об этом я рассказал моей визави - Сайрагуль Накуповой. И, поскольку она была из Нур-Султана, я а смог перечислить магазины, которые получили такие кредиты и продают некоторые продукты по сниженным ценам: «Шапағат», «Магнум», «Рахмет», «Смолл», «Анвар» и другие. Цены на социально значимые продовольственные товары в этих торговых сетях ниже среднерыночных на 15-20%. Почти такие же, как на сельскохозяйственных ярмарках, на которых товары реализуются без стоимости услуг посредников, то есть по цене производителя.

По словам министра, оцифровывая всю торговую цепочку в рамках создания товаропроводящей системы, казахстанцы увидят изменение цены от поля до прилавка и есть возможность оперативно принимать решение при необоснованном завышении цен. Он напомнил, что максимальная торговая надбавка на социально значимые товары – 15%.



