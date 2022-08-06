6 Августа 2022 13:53

Цены на продовольствие в июле снизились, но превышают прошлогодние показатели - ФАО

РИМ. КАЗИНФОРМ - В июле мировые цены на продовольственные товары резко упали, причем основные зерновые культуры и растительные масла подешевели более, чем на десять процентов. Об этом сообщают из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Индекс ФАО снижается четвертый месяц подряд

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в июле снизилось на 8,6 % и составило 140,9 пункта. Этот показатель, достигший в начале года рекордно высокого уровня, снижается четвертый месяц подряд, но все еще на 13,1 %превышает значение, зафиксированное в июле прошлого года.

«Снижение крайне высоких цен на продовольственные товары можно только приветствовать, особенно с точки зрения доступности продовольствия, – отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро. – Однако сохраняется множество факторов неопределенности, в том числе высокие цены на удобрения, что может отразиться на перспективах производства и источниках средств к существованию фермеров. Кроме того, слабые прогнозы относительно развития мировой экономики и колебания валютных курсов чреваты серьезными проблемами для глобальной продовольственной безопасности».

Цены на зерновые

Цены на зерновые за месяц упали на 11,5%, при этом они все еще на 16,6% выше уровня июля 2021 года. Падение затронуло все виды зерновых, прежде всего пшеницу, которая подешевела на 14,5%. Это обусловлено достигнутыми договоренностями о разблокировании экспорта из ключевых черноморских портов, а также растущим сезонным предложением в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая.

В июле мировые цены на фуражное зерно снизились на 11,2%, причем кукуруза подешевела на 10,7%, что отчасти объясняется достигнутой договоренностью о вывозе зерна из Черноморского региона и сезонным ростом предложения в Аргентине и Бразилии. Кроме того, было зафиксировано первое в 2022 году снижение международных цен на рис.

Растительные масла

Цены на растительные масла в июле снизились на 19,2 %, достигнув самого низкого за последние десять месяцев уровня. Сокращение международных котировок затронуло все виды растительных масел: цены на пальмовое масло снизились ввиду ожидаемого значительного роста экспортного предложения в Индонезии, на рапсовое масло – в связи с прогнозируемым высоким урожаем, а на соевое масло – вследствие вялого спроса.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с логистикой в Черноморском регионе, цены на подсолнечное масло также заметно снизились на фоне низкого импортного спроса в мире. Снижению международных котировок растительных масел также способствовало сокращение цен на сырую нефть.

Цены на сахар

Цены на сахар сократились на 3,8% на фоне обеспокоенности, связанной с ожидаемым замедлением мировой экономики, ослаблением обменного курса бразильского реала и увеличением объема производства сахара в Бразилии.

Возможное увеличение экспорта из Индии также внесло свой вклад в снижение мировых цен на сахар. При этом обеспокоенность по поводу последствий затяжных жарких и засушливых погодных условий для урожая сахарной свеклы в Европейском союзе не позволила ценам опуститься еще ниже.

Молочная продукция

На фоне снижения торговой активности цены на молочную продукцию сократились на 2,5%, однако они все еще на 25,4% выше показателей июля 2021 года. Цены на сухое молоко и сливочное масло снизились, в то время как цены на сыр оставались стабильными вследствие спроса в популярных у туристов европейских странах.

Мясо

Стоимость мяса упала на 0,5% из-за ослабления импортного спроса на говядину, баранину и свинину. Мировые цены на мясо птицы достигли беспрецедентно высокого уровня вследствие устойчивого глобального импортного спроса и снижения предложения в результате выявления очагов гриппа птиц в Северном полушарии.









Фото: news.un.org