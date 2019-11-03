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Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,7%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,7%. Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты и овощи свежие, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар подешевел. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономки РК.
Средняя цена на гречневую крупу в октябре этого года составила 265 тенге за килограмм (в октябре 2018 года – 248 тенге), овсяную – 349 тенге (322 тенге), пшено – 366 тенге (227 тенге), рис – 382 тенге (314 тенге).
Средняя цена на сахар в октябре составила 211 тенге за килограмм, в октябре 2018 года – 241 тенге.
Из молочных продуктов средняя цена на творог в октябре сложилась на уровне 1582 тенге за килограмм (в октябре 2018 года – 1585 тенге), сметану – 1088 тенге (1047 тенге), кефир – 291 тенге (282 тенге), молоко пастеризованное – 247 тенге (222 тенге).
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