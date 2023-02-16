Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% - Нацбанк РК

16 Февраля 2023, 17:59
Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 г. годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,7% (декабре 2022 года – 20,3%). В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Карагандинская область) – замедлилась. Об этом сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, г. Астана и Акмолинской области.

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% г/г (в декабре 2022 года – 25,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,5%), а минимальный – в Алматинской области (23,8%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,2% г/г (в декабре 2022 года – 19,4%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астана (31,7%), минимальное – в Алматинской области (15,9%).

Цены на платные услуги в январе повысились на 14,2% г/г (в декабре 2022 года – 14,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (18,4%), значительно ниже – в Алматинской области (11,4%).

В январе 2023 года рост месячной инфляции в стране замедлился, составив 1,1%, что значительно выше среднего значения январской инфляции за последние 5 лет (за 2018-2022 годы: 0,6%).


Новости по теме
Замедление инфляции в Казахстане ожидает Нацбанк
Импортируемые товары могут подешеветь в Казахстане
Самый долгий период непрерывной инфляции в Европе за последние 33 года – кризис стоимости жизни
Теги:
Читайте также
Как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz - видеоинструкция
Цены на лекарства перестанут регулировать в Казахстане
На 26,2% повысились цены на продукты в Казахстане за год
Казахстан вошел в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб
Внутриобластные маршруты подорожают в СКО
Самый долгий период непрерывной инфляции в Европе за последние 33 года – кризис стоимости жизни
Жамбылских пекарей обязали реализовать социальный хлеб не дороже 100 тенге за булку
Причину роста цен на рис анализируют в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей