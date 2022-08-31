31 Августа 2022 10:17

Цены на первичное жилье выросли в Казахстане на 19,6% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость покупки и аренды жилья в Казахстане растет симметрично общему удорожанию товаров и услуг, в частности стройматериалов и ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

По итогам июля текущего года цены на новое жилье выросли на 0,5% за месяц и на 19,6% за год, а квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,8% за месяц и на 26,4% за год. Стоимость аренды выросла симметрично: на 0,4% за месяц и на 20,8% в годовой динамике.

В Казахстане рост цен в секторе не оторван от экономической ситуации в стране в целом, а соответствует уровню инфляции. По итогам июля месячная инфляция составила 1,1%, годовая - 15%. При этом продовольственные товары выросли в цене на 1% за месяц и на 19,7% за год, непродовольственные - на 1,5% за месяц и на 14,2% за год, а услуги - на 0,8% за месяц и на 9,2% за год. Услуги в секторе обслуживания и ремонта жилья подорожали на 1% за месяц и на 15,3% за год, а материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений - на 2,5% за месяц и сразу на 20,5% за год.

Если сравнивать спрос на аренду квартир с прошлым годом, можно заметить, что он вырос в три раза. Это объясняется тем, что продолжается наплыв людей из России и Украины. Многие остаются в Алматы, некоторые переехали в города, расположенные близ России. Этот фактор также «разгоняет» цены и в общем на рынке жилья.

Симметричен рост цен на недвижимость и удорожанию стройматериалов. Годовой рост цен предприятий-производителей промышленной продукции в сфере химпрома по итогам июля текущего года составил 20%, а непосредственно в сегменте лакокрасочной продукции - 10%. На 16,3% за год подорожали стекло и изделия из него, причем листовое стекло - сразу на 26,3%. На 22,6% выросли в цене огнеупорные изделия, на 10,3% - стройматериалы из глины, на 13% - из бетона, на 17% - абразивы. Цены на готовые металлические изделия увеличились на 15,3%.

Усложняет ситуацию зависимость сектора от импортеров, что в текущих кризисных условиях особенно ощутимо. Речь идет о нестабильности национальной валюты. Только за месяц, с июня по июль текущего года, при пересчете на среднемесячные курсы доллар относительно тенге вырос на 7,6%. За год тенге просел на 11,6%, за пятилетку - почти в полтора раза, а за десятилетие - сразу в 3,2 раза.