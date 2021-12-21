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Цены на ПЦР-тесты снизились - Антимонопольное агентство

21 Декабря 2021 16:18
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Цены на ПЦР-тесты снизились - Антимонопольное агентство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК продолжает работу по отслеживанию ценовой ситуации и принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

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Так, 6 декабря 2021 года РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы (НЦЭ) снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 до 4,9 тыс. тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики.

В других лабораториях снижение цен отмечается в Алматы - до 6 тыс. тенге, Атырауской области - с 7 до 5 тыс. тенге.

В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области в Туркестанской городской больнице цены снижены с 7 до 4,9 тыс. тенге.

Вместе с тем цены на ПЦР-тесты COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по республике, остаются прежними, в среднем около 7,4 тыс. тенге.

Ранее, в рамках заключенных с территориальными подразделениями АЗРК антимонопольных комплаенсов, 36 субъектов рынка снизили цены в октябре 2020 года с 12 до 9 тыс. тенге с последующим снижением в феврале 2021 года до 7 тыс. тенге.

В первом квартале 2022 года АЗРК планирует провести анализ состояния конкуренции на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19 с целью определения уровня конкуренции, выявления доминантов и изучения ценообразования услуг.



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#Здравоохранение   #Цены и тарифы   #Коронавирус в РК  
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