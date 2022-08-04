4 Августа 2022 12:30

Цены на отечественные бронемашины озвучили в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны прокомментировали заявление главы предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана о том, что стоимость бронемашин отечественного производства ниже зарубежных аналогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно утверждения о цене продукции ТОО «КПИ», которая в два раза дешевле зарубежных аналогов, приводим данные о стоимости. То есть это заявление также является недостоверным», - говорится в официальном комментарии ведомства.

Согласно приведенной информации, стоимость бронемашины «Арлан» (Казахстан) оценивается в 424 945 440 тенге, бронемашины «Кобра 2» (Турция) – в 345 600 000 тенге, бронемашины «Aravis» (Франция) – в 255 750 000 тенге, бронемашины «Cougar H» (США) – в 218 550 000 тенге, бронемашины «Тигр» (Россия) – в 192 000 000 тенге.

Ранее в СМИ была опубликована информация, где говорилось о том, что стоимость отечественной бронетехники дешевле зарубежных аналогов.

«Завод начал выпускать продукцию с 2016 года. С этого времени мы ни разу не были загружены на все 100%. В этом году Министерство обороны заказало шесть машин – 2% от мощности. Самая максимальная загруженность была около 10–15%. То есть на полную мощность завод никогда не работал. При этом нас постоянно просят снизить цену на продукцию. Хотя наши MRAP (бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой),уже стоят в два раза дешевле зарубежных аналогов, чья цена стартует с 1,5 млн долларов. И это без начинки», - заявил глава предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов.

















Фото: kapital.kz