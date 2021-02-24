Цены на нефть вновь снизились после небольшого скачка во вторник

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть упали в начале торгов в среду после того, как данные по отраслям промышленности показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе. Это произошло из-за сильного похолодания в южных штатах США, что ограничило спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые были вынуждены закрыться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Американский институт нефти (API) сообщил еще во вторник, что запасы сырой нефти выросли на 1 миллион баррелей за прошлую неделю. Также согласно данным института, добыча нефти на НПЗ снизилась на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть WTI (США) снизились на 55 центов, или на 0,9%, до 61,12 доллара за баррель (в 01:36 утра по Гринвичу) после снижения на 3 цента во вторник.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6%, до 64,99 доллара за баррель, нивелировав рост, который наблюдался во вторник. Стоит отметить, что цены на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 1,20% впервые с января 2020 году. Цена достигла отметки в $66,02 за баррель.

Reuters отмечает, что цены на нефть подскочили из-за перебоев с поставками в США и нерегулярностью поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, вместе называемых ОПЕК +, а также в связи с дополнительным сокращением на 1 млн баррелей в сутки, введенным Саудовской Аравией.

Эксперты надеются, что вакцинация, которая полным ходом идет во многих странах, может привести к ослаблению ограничений на пандемию, что, в свою очередь, поспособствует росту цен на нефть.