Цены на нефть вновь снизились после небольшого скачка во вторник
Американский институт нефти (API) сообщил еще во вторник, что запасы сырой нефти выросли на 1 миллион баррелей за прошлую неделю. Также согласно данным института, добыча нефти на НПЗ снизилась на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Фьючерсы на нефть WTI (США) снизились на 55 центов, или на 0,9%, до 61,12 доллара за баррель (в 01:36 утра по Гринвичу) после снижения на 3 цента во вторник.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6%, до 64,99 доллара за баррель, нивелировав рост, который наблюдался во вторник. Стоит отметить, что цены на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 1,20% впервые с января 2020 году. Цена достигла отметки в $66,02 за баррель.
Reuters отмечает, что цены на нефть подскочили из-за перебоев с поставками в США и нерегулярностью поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, вместе называемых ОПЕК +, а также в связи с дополнительным сокращением на 1 млн баррелей в сутки, введенным Саудовской Аравией.
Эксперты надеются, что вакцинация, которая полным ходом идет во многих странах, может привести к ослаблению ограничений на пандемию, что, в свою очередь, поспособствует росту цен на нефть.