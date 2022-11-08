Цены на нефть снизились из-за стратегии Пекина ужесточить антиковидные меры

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть начали неделю со снижения на фоне объявления властями Китая мер по ужесточению борьбы с коронавирусом. Увеличение случаев заражения в Поднебесной может привести к дополнительным ограничительным мерам, что также омрачает перспективы спроса на нефть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.

В минувшие выходные официальные лица китайского правительства дали понять, что правительство не намерено менять свой подход к сдерживанию коронавируса.

Эти заявления означают, что крупномасштабные карантины в стране будут продолжаться в случае вспышек инфекции. Ожидается, что строгий подход китайских властей к COVID также повлияет на спрос на сырую нефть в мире.

Тем временем слухи о возможном пересмотре Пекином жесткой стратегии по коронавирусу ненадолго повысили цены на нефть. Вследствие чего нефть марки Brent на прошлой неделе подорожала на 2,9%, а WTI прибавила 5,4% на фоне позитивных новостей.

Но как показали торговые данные второй экономики мира, в результате последнего обновления на утренних торгах в Азии сырая нефть торговалась примерно на один процентный пункт ниже закрытия пятницы.

Последние данные по китайскому экспорту также способствовали медвежьим настроениям. Экспорт сократился на 0,3% в октябре в годовом исчислении, не оправдав ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 4,3%. Как показали данные, импорт также сократился на 0,7% против ожиданий умеренного роста на 0,1%.

Между тем, некоторые аналитики сообщают о признаках ослабления спроса на нефть в некоторых частях мира. К примеру спрос в Европе и Соединенных Штатах снизился до уровня 2019 года.

«Рынок все еще сталкивается с признаками ослабления спроса на нефть из-за и без того высоких цен и слабого экономического фона на развитых рынках», - говорится в заметке аналитиков финансово группы ANZ.

Фингруппа прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет всего на 600 тыс. баррелей в сутки в текущем квартале в результате этого ослабления и еще больше замедлится в 2023 году.

Между тем отмечается, что скачок курса доллара США также оказывает давление на цен на черное золото. Федеральная резервная система не исключает возможность меньшего повышения процентной ставки на своем следующем заседании, несмотря на сильные данные по занятости.



