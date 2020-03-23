Цены на нефть с начала года снизились на 60 процентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть сегодня упали, поскольку правительства усилили меры по ограничению доступа, чтобы обуздать распространение глобальной вспышки коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на REUTERS.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,09 доллара, или на 4%, до 25,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 15 центов, или на 0,7%, до 22,48 доллара за баррель.