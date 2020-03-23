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Цены на нефть с начала года снизились на 60 процентов
23 Марта 2020 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть сегодня упали, поскольку правительства усилили меры по ограничению доступа, чтобы обуздать распространение глобальной вспышки коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на REUTERS.
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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,09 доллара, или на 4%, до 25,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 15 центов, или на 0,7%, до 22,48 доллара за баррель.
Цены на нефть падали четыре недели подряд и с начала года снизились примерно на 60%. Цены на все, от угля до меди, также пострадали от кризиса, в то время как рынки облигаций и акций выходят на редко отмечаемую территорию.
Ключевые слова: Нур-Султан, Нефть,
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