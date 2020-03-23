+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 4 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Цены на нефть с начала года снизились на 60 процентов

23 Марта 2020 10:16
Поделиться:
Цены на нефть с начала года снизились на 60 процентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть сегодня упали, поскольку правительства усилили меры по ограничению доступа, чтобы обуздать распространение глобальной вспышки коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на REUTERS.

Новости по теме
На Тенгизском месторождении вводятся ограничения
Цена нефти марки  WTI упала до 17-летнего минимума В Казахстане ожидают снижение цен на бензин Сократит ли Казахстан добычу нефти -  мнение вице-министра энергетики

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,09 доллара, или на 4%, до 25,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 15 центов, или на 0,7%, до 22,48 доллара за баррель.

Цены на нефть падали четыре недели подряд и с начала года снизились примерно на 60%. Цены на все, от угля до меди, также пострадали от кризиса, в то время как рынки облигаций и акций выходят на редко отмечаемую территорию.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив