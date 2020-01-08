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Цены на нефть растут

8 Января 2020 09:05
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Цены на нефть растут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –По данным торгов на биржах, стоимость нефти растет на фоне сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке, передает МИА «Казинформ».

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По данным американской фондовой биржи Nasdaq, стоимость нефти марки Brent достигла $68,27 за баррель.

По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI достигла $65,46 за баррель.

Рост стоимости нефти WTI составил около 4,37%, нефти марки Brent - на 3,75%.

Как сообщалось ранее , две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана в ответ на убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.




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Ключевые слова: Нефть,
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