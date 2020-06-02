Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+

СИНГАПУР/МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть выросли во вторник в преддверии предстоящего заседания ОПЕК+ по поводу продления существующих сокращений добычи нефти. Ожидается, что заседание состоится в конце этой недели онлайн.

Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 подорожали на 0,94%, или на 36 центов, до 38,68 доллара США за баррель по состоянию на 06:30 по Гринвичу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) CLc1 подорожали на 0,73%, или на 26 центов, до 35,70 доллара США за баррель.

Производители ОПЕК + рассмотрят вопрос об увеличении сокращения добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки (около 10% от мирового производства) в июле или августе, на онлайн-заседании, которое, вероятно, состоится 4 июня.

В соответствии с планом ОПЕК +, согласованным в апреле, рекордное уменьшение поставок должно было произойти в мае и июне с сокращением до 7,7 млн баррелей в сутки с июля по декабрь. Источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что Саудовская Аравия ведет переговоры о продвижении более значительных сокращений.

«Россия будет ключевым препятствием в любом продлении, и они вряд ли согласятся на любое продление, выходящее за рамки пары месяцев», - считают аналитики голландского банка ING.

Отмечается, что продление может вызвать рост цен на нефть до 40 долларов США.