Цены на нефть растут с начала ноября - Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала ноября цены на нефть начали постепенный рост. Также на фоне успешных испытаний вакцины от компаний Pfizer и BioNTech нефтяные котировки показывают рост. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неопределенность во внешнем секторе и рост волатильности оказали давление на рисковые активы и валюты развивающихся стран. Нефть к концу октября значительно просела до 37,5 долларов за баррель в результате роста вероятности введения повторных карантинных мер, что подразумевает ослабление спроса на нефть. За месяц снижение составило 8,5%. С начала текущего месяца цены на нефть начали постепенный рост в преддверии заседания ОПЕК+ 30 ноября-1 декабря текущего года, на котором ожидается рассмотрение возможности продления ограничений, либо дополнительных сокращений. На фоне положительной новости об успешных испытаниях вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, нефтяные котировки выросли до 42,4 долларов за баррель», - рассказал Е. Досаев в ходе заседания Правительства.

По словам Ерболата Досаева, вступление мировой экономики в новую фазу кризиса и высокая неопределенность на внешних рынках привела к росту индекса доллара США, что отразилось на стоимости золота и валют развивающихся стран.

«На фоне снижения индекса доллара и прояснения ситуации с президентскими выборами в США золото на 9 ноября подешевело на 0,8% до 1863,0 долларов США за унцию», - проинформировал председатель Нацбанка.

Добавим, что в Казахстане индекс деловой активности за октябрь поднялся с 47,6 до 48,8 за счет роста в промышленности. В строительстве показатель сократился на 1,5 пункт - до 47,6.