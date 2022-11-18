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Цены на нефть превысили $90 за баррель

18 Ноября 2022, 14:11
Цены на нефть превысили $90 за баррель
18 Ноября 2022, 14:11

Цены на нефть превысили $90 за баррель

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в пятницу котируется на международных биржах на отметке 90,32 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

На последних торгах в четверг стоимость барреля нефти этой марки достигла 92,91 доллара, но завершила день на отметке 89,78 доллара.

По состоянию на 09:08, 18 ноября цена на эту эталонную марку нефти выросла на 0,60 процента – до 90,32 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 82,31 доллара за баррель.

Рост цен вызван снижением индекса доллара по отношению к другим валютам.


Фото: Анадолу
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