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Цены на нефть превысили $110 за баррель
1 Августа 2022 14:20

Цены на нефть превысили $110 за баррель

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть начали уверенно расти в пятницу, рынок завершил неделю в плюсе, но ожидается снижение по итогам месяца, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Turan.

Давление на котировки вызывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.

Глава Shell Plc Бен ван Берден заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что цены на нефть с большей вероятностью будут расти, чем падать, поскольку проблема нехватки предложения нивелирует риск ослабления спроса.

«Спрос пока не восстановился полностью, в то время как предложение определенно является недостаточным», - отметил специалист.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам 29 июля выросли до $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на момент закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $5,12 (5,31%), до $101,54 за баррель.

По мнению аналитика Emirates NDB Bank Эдвард Белл, базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно сильными.

«Серьезные риски со стороны предложения сохраняются: это санкции в отношении России, последствия которых станут более ощутимыми позднее в этом году, а также тот факт, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи», - сказал он.

Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа, и эксперты в основном ожидают сохранения согласованных ранее ее членами темпов наращивания добычи, отмечает Market Watch.


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