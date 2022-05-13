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Цены на нефть превысили $108 за баррель
13 Мая 2022 13:48

Цены на нефть превысили $108 за баррель

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть марки Brent на утренних торгах в пятницу выросли до 108,82 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах в четверг стоимость барреля нефти этой марки достигла 108,71 доллара, но завершила день на уровне 107,45 доллара.

По состоянию на утро 13 мая, цена на элитную марку нефти увеличилась на 1,28 процента – до 108,82 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 107,25 доллара за баррель.

Рост цен на черное золото обусловлен опасениями по поводу снижения поставок энергоносителей из-за российско-украинской войны.

Представители стран ЕС проводят встречи с лидерами ряда стран для запрета на импорт нефти из России.

С другой стороны, падение добычи российской нефти также усилило опасения по поводу нехватки предложения на мировых рынках.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в апреле сократилась примерно на 1 млн баррелей в сутки, поскольку экспорт нефтепродуктов замедлился на фоне западных санкций, а нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают гораздо меньше нефти из-за падения внутреннего спроса.


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