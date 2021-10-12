НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В понедельник цены на нефть подскочили до самого высокого уровня за последние годы, чему способствовал рост мирового спроса, который привел к дефициту электроэнергии и газа в ключевых странах, например, в таких как Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 1,26 доллара, или на 1,5%, до 83,65 доллара за баррель. Сессионный максимум составил 84,60 доллара, это самый высокий показатель с октября 2018 года.

Нефть WTI (WTI) подорожала на 1,17 доллара, или 1,5%, до 80,52 доллара после пика в 82,18 доллара с конца 2014 года.

Темпы восстановления экономики после пандемии резко увеличили спрос на энергию, в то время когда добыча нефти замедлилась из-за сокращений в странах-производителях во время пандемии.

Официальный представитель администрации США в понедельник заявил, что Белый дом поддерживает призывы к нефтедобывающим странам «производить больше», а также внимательно следит за ценами на нефть и бензин.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, вместе известные как ОПЕК +, воздерживаются от увеличения предложения даже в условиях роста цен. В июле группа согласилась увеличить добычу на 400,000 баррелей в сутки, чтобы восстановиться после ограничений, веденных еще со времен сделки 2020 года по сокращению добычи после вспышки коронавируса.

Reuters также отмечает, что цены на электроэнергию выросли до рекордных максимумов за последние недели из-за повсеместного дефицита энергии в Азии, Европе и США. Рост цен на природный газ побудил производителей электроэнергии перейти на нефть.

По оценкам аналитиков, переход с природного газа на нефть может повысить спрос на сырую нефть примерно с 250 000 до 750 000 баррелей в день.

В Индии, например, в некоторых штатах наблюдается отключение электричества из-за нехватки угля. Китайское правительство приказало шахтерам увеличить добычу угля в связи с резким ростом цен на электроэнергию.

В виду этого, эксперты сходятся во мнении, что цены на нефть продолжат расти в ближайшем будущем.