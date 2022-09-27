Цены на нефть падают, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Ситуация на нефтяном рынке сегодня показывает высокую волатильность, которая обусловлена наличием ряда сопутствующих факторов. Неопределенность по поводу предложения и спроса черного золота в мире делает прогнозирование в краткосрочной перспективе почти невозможным, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время наблюдается падение интереса к нефтяным фьючерсам, поскольку многие инвесторы покинули рынок из-за высокой волатильности и падения ликвидности. Биржевой курс фьючерсных контрактов на нефть марки Brent снизился приблизительно на $30 за баррель с момента своего пика в начале июня, а цена нефти на мировых рынках находится на минимальных значениях с конца января этого года. В минувшую пятницу цены на нефть резко снизились – до $86 за баррель, завершая в минусе четвертую неделю подряд.

Как полагают аналитики, причина столь существенного снижения цен связана с ужесточением кредитно-денежной политики в США, направленной на борьбу с инфляцией в стране. Главным механизмом в этом выступает агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС и других центральных банков США. За последние дни о повышении ставок помимо ФРС, также объявили Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии. Как итог опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру оказывают давление на рынок. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

Текущая целевая ставка ФРС находится в диапазоне 2,25–2,5 % после двух последовательных повышений на 75 базисных пунктов или 0,75 %. Для сдерживания инфляции ключевая процентная ставка должна подняться выше 4 % к началу 2023 года и оставаться на этом уровне.

Биржевые эксперты считают, что ужесточение денежно-кредитной политики замедлит экономический рост, а это может привести к рецессии рынков. Попытки США укрепить доллар могут ослабить либо замедлить рост мирового спроса на нефть.

Несмотря на солидный потенциал рынка труда в США и по-прежнему высокий уровень экономической активности, финансовые рынки указывают на более высокие шансы серьезного спада в экономическом цикле или рецессии в течение следующих шести месяцев.

На фоне ожиданий возникновения умеренной рецессии в Европе в конце этого года и в США в середине 2023 года рынок нефти сосредоточен на медвежьих сигналах относительно предстоящих месяцев. Цены на черное золото сегодня отражают опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, рецессии в основных экономиках Европы и замедления или рецессии в США.

Аналитики ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают роста мирового спроса на нефть как в этом, так и в следующем году. По их прогнозам, в 2023 году спрос превысит показатели, существовавшие до пандемии COVID-19.

В частности, ОПЕК оптимистично настроена в отношении глобального экономического роста. В последнем ежемесячном отчете о рынке нефти (MOMR) отмечается, что рост останется устойчивым на уровне 3,1 % в этом году и еще 3,1 % в следующем году.

В то же время МЭА снизило свою оценку роста мирового спроса на нефть на 110 тыс. баррелей в сутки до 2 млн баррелей в сутки на 2022 год. Агентство ожидает, что спрос на нефть в Китае упадет впервые за более чем три десятилетия из-за внезапных коронавирусных ограничений.

Наблюдается отсутствие четкого видения и общего согласия в прогнозировании будущего предложения и спроса на нефть. Неопределенность на нефтяном рынке из-за высокой волатильности осложняет аналитикам прогнозирование и в ближайшем будущем не вселяет твердой уверенности в стабильности цен на черное золото.