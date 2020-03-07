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вчера 17:00
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Цены на нефть обвалились на фоне срыва переговоров ОПЕК+
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства по итогам заседания в столице Австрии не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Срок действующего соглашения ОПЕК+ истекает в конце марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com
Ранее страны ОПЕК и «не ОПЕК» разошлись в оценках необходимости дополнительного сокращения добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Россия настаивала на продление сделки только на второй квартал.
На этом фоне ускорилось падение стоимости «черного золота» — майские фьючерсы на марку Brent упали на 9,3% до $45,34 за баррель, апрельские фьючерсы на западно-техасскую марку WTI подешевели на 8,6% - до $41,95 за баррель.
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