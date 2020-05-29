Цены на нефть незначительно снизились

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть снизились в пятницу после того, как данные о запасах в США указали на слабый спрос на топливо в крупнейшем в мире потребителе нефти, а обострение напряженности между Вашингтоном и Пекином оказало давление на мировые финансовые рынки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,99% до $34,94 за баррель к 08:40 МСК, на WTI - на 1,07% до $33,35 за баррель.

Данные Управления энергетической информации в четверг показали, что запасы нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос остается слабым даже после того, как некоторые штаты отменили ограничения на перемещение, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, сообщили аналитики.

Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ - России, сообщили Рейтер источники в ОПЕК+.