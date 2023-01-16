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Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ

16 Января 2023, 13:08
Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Фьючерсы на нефть марки WTI стабилизировались выше $79 за баррель в понедельник, а фьючерсы на Brent снизились на 0,6%, и с утра торгуются в районе $85,1 за баррель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trading Economics.

Американский нефтяной бенчмарк вырос более чем на 8% на прошлой неделе, поскольку возобновление в Китае борьбы с COVID вызвало надежды на повышение экономической активности и мобильности. При этом аналитики прогнозируют, что спрос на нефть в крупнейшем импортере сырой нефти, вероятно, достигнет рекордного уровня в этом году.

Помимо оптимистичных данных из Китая, намекающих на восстановление спроса, ожидаемые ограничения на экспорт российских нефтепродуктов, вступающие в силу 5 февраля, поддерживали котировки.

Ослабление инфляционных ожиданий в США также укрепило ставки на менее агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, что привело к росту рисковых активов.

Тем временем инвесторы сохраняют осторожность в связи с опасениями глобальной рецессии, поскольку крупные банки США увеличивают свои резервы для защиты от ухудшения экономических перспектив в этом году.

Инвесторы на этой неделе ожидают отчетов ОПЕК о перспективах рынка во вторник, за которыми последует МЭА в среду.

На прошлой неделе Минэнерго США представило свежий прогноз по нефтяному рынку. Прогнозная цена на Brent в 2023 году была снижена на $9,3 до $83,1 за баррель.


Фото: www.reuters.com

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