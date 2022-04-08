Цены на нефть марки Brent и WTI упали

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Приостановление дополнительных санкций ЕС в отношении российских энергоносителей снова привело к падению в четверг цен на нефть, что спровоцировало худшую неделю для этих энергоносителей с апреля 2020 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Риск возникновения глобального энергетического кризиса, связанного с беспрецедентными санкциями Запада против России, вызвал опасения по поводу резкого увеличения предложения нефти из национальных резервов, планируемых высвободить рынок в течение следующих шести месяцев.

Колебание антироссийских мер снова привело к падению цен на нефть в четверг, в результате мировой эталон Brent ненадолго присоединился к американской нефти WTI на уровне ниже 100 долларов за баррель.

Давление на нефть усилила сильнейшая за последние два года вспышка коронавируса в Шанхае, которая привела к более чем недельному карантину во втором по величине городе Китая, вызвав опасения по поводу спроса в стране, занимающей второе место по потреблению нефти.

«Не похоже, что ЕС введет санкции против российской нефти в ближайшее время, и это говорит о том, что нефти потребуется пара новых катализаторов, чтобы вернуться к недавним максимумам», - отметил аналитик онлайн-торговой платформы OANDA Эд Мойя.

По его словам, план масштабного высвобождения запасов сырой нефти обеспечит краткосрочное снижение цен на нефть, но это также происходит по мере того, как карантин из-за коронавируса COVID-19 в Китае становится все более серьезным ударом по спросу на сырую нефть.

По состоянию на 8 апреля 2022 года нефть марки Brent подешевела на 49 центов или на 0,5%, составив 100,58 долларов за баррель, после достижения сессионного минимума в 98,50 долларов.

На прошлой неделе Brent упала на 13%, что стало самым большим недельным снижением с апреля 2020 года, после того как она завершила первый квартал года с ростом на 39%.

На прошлой неделе WTI опустилась ниже ключевой поддержки в 100 долларов, упав примерно на 13%, как и Brent, пережив худшую неделю с апреля 2020 года. Это произошло, несмотря на рост WTI на 33% в первом квартале.

Отметим, цены на нефть падают третий день подряд после того, как базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство заявило о планах выпустить 60 миллионов баррелей на открытый рынок, добавив к раннее заявленному Соединенными Штатами запасу объемом 180 миллионов баррелей.

Совокупные 240 миллионов баррелей будут добавлены на рынок в течение шестимесячного периода, что приведет к чистому притоку 1,33 миллиона баррелей в день.

Это более чем в три раза превысит ежемесячный прирост добычи на 400 000 баррелей в день, который делают мировые производители нефти в рамках альянса ОПЕК+, контролируемого Саудовской Аравией и управляемого Россией.

Ранее кредитор Японии - Банк Токио-Mitsubishi UFJ (MUFG Bank) спрогнозировал, что цены на нефть могут составить в среднем 135 долларов в 2022 году.