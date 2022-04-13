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Цены на нефть достигли 100 долларов на фоне ослабления карантина в Китае

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
13 Апреля 2022, 07:45
Цены на нефть достигли 100 долларов на фоне ослабления карантина в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть вернулись выше 100 долларов за баррель после решения властей Шанхая ослабить некоторые карантинные меры, связанные с коронавирусом, поскольку это создало опасения по поводу увеличения спроса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Цены на нефть восстановились после резкого падения днем ранее. Причиной стали более оптимистичные спекуляции в отношении карантина в Китае.

Так, в Шанхае была введена трехуровневая система для сдерживания распространения коронавируса, что позволило некоторым жителям покинуть свои дома.

Влияние ограничений, введенных Китаем, сказалось на спросе на поездки и вызвало опасения по поводу мирового спроса на нефть.

Консалтинговая фирма FGE прогнозирует снижение спроса на транспорт в целом в диапазоне от 1,2 млн до 1,3 млн баррелей в день.

Рост цен на нефть происходит в преддверии данных по запасам в США, которые, как ожидается, покажут увеличение запасов во вторую неделю.

Ожидается, что официальный отчет правительства о запасах, который должен быть опубликован в среду, покажет, что еженедельные поставки сырой нефти в США выросли примерно на 863 000 баррелей на прошлой неделе.

Отметим, что на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть выросли на 6,7% до 100,60 доллара за баррель, в то время как на Лондонской Межконтинентальной бирже (NYSE:ICE) фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 6,3% центов до 104,64 доллара за баррель.

Как сообщалось ранее, цены на нефть 12 апреля т.г. начали снижаться, так как карантин из-за коронавируса COVID-19 в Китае ухудшил перспективы спроса.

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