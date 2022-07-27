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Цены на недвижимость стали снижаться в Казахстане - эксперт
27 Июля 2022 17:21

Цены на недвижимость стали снижаться в Казахстане - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается стабилизация цен на жилье. Об этом сообщила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Бесспорно, наблюдается стабилизация цен на фоне снижения количества сделок. Стоит отметить факт того, что сделки проходят в тех ситуациях, где продавец готов договариваться с покупателем по стоимости объекта. Это очень заметно по ежемесячным темпам роста на квадратные метры», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом Казинформа.

По ее словам, если с начала года рост цены в месяц составлял 2,1 - 5,5% , то рост цен за май - июнь идет уже в зависимости от типа жилья новое / старое от 0,4% до 1,7%.

«Если принять во внимание ежемесячный уровень инфляции, то все же можно прийти к выводу, что цены на недвижимость стали все-таки снижаться», - отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что количество сделок купли-продажи недвижимости значительно уменьшилось в Казахстане.


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