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    10:44, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Цены на мясо, аренду жилья, газ и общепит выросли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какие товары и услуги больше всего выросли цены в Казахстане, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих товаров в продовольственную компоненту в мае-августе текущего года составил 2,55 процентных пункта. Среди факторов удорожания мяса можно отметить рост мировых цен и цен внутренних производителей ввиду удорожания кормов за семь месяцев текущего года на 25%. Стоимость кормовых культур составляет 70% себестоимости производства мяса», - пояснил Ерболат Досаев.

    Было отмечено, что непродовольственная инфляция выросла за август на 0,1 процентных пункта до 7,3%. Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которые также ускоряют рост цен на одежду и обувь. Их вклад в непродовольственную инфляцию за май-август текущего года составил 0,94 процентных пункта.

    «Инфляция платных услуг за август текущего года ускорилась на 0,5 процентных пункта до 6,6%. В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1%. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки», - добавил Ерболат Досаев.

    Теги:
    Цены и тарифы Экономика
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