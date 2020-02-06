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Цены на медицинские маски в Актобе не будут завышать

6 Февраля 2020 15:47
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Цены на медицинские маски в Актобе не будут завышать

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Меморандум по сдерживанию стабильности цен на медицинские маски сегодня подписали в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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Документ был подписан между акиматом области, Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности, субъектами, не входящими в ассоциацию и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Меморандум обязывает стороны сдерживать цены за единицу для розничной сети не выше 30 тенге, для оптовых складов - не выше 15 тенге. По состоянию на 31 января в Актюбинской области в аптечных организациях и оптовых складах в наличии имеется 166 000 медицинских масок. Ожидается поставка еще 136 000 штук», - отметил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Сабит Искендиров.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Самал Ендибаева

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