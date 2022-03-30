Цены на мебель выросли на 7% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мебельный сегмент в РК серьёзно зависит от импорта — как самой мебели, так и материалов для её производства. За январь-февраль 2022 года производство мебели в стране составило в стоимостном выражении 10 млрд тг, против 10,5 млрд тг годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём производства пришёлся на Алматы: 3,2 млрд тг, минус 43% за год в стоимостном выражении. В тройке регионов-лидеров также оказались Карагандинская (790,6 млн тг, плюс 70,7% за год) и Туркестанская (748,2 млн тг, плюс 60,8%) области.

В целом за январь–декабрь 2021 года выпуск в секторе достигал 59,7 млрд тг, годовой рост в стоимостном выражении — сразу на 38,4%.

В натуральном выражении резко увеличилось производство деревянной мебели для столовых и гостиных (12,3 тыс. изделий, годовой рост — в 2,1 раза), а также кухонной мебели (18,1 тыс. изделий, плюс 69,2%). Коме того, заметно вырос выпуск табуретов, стульев и прочей мебели для сидения с металлическим каркасом: плюс 32,2% за год, до 184,8 тыс. изделий.

Сократилось производство офисной деревянной мебели (на 45,1% за год, до 41,9 тыс. изделий) и деревянной мебели для спален, кроме кроватей и шкафов (на 3,7%, до 8,6 тыс. изделий).

Местные мебельные компании не справляются с обеспечением рынка. Так, по итогам января текущего года компании обеспечили спрос на металлическую мебель для сидения на 64,1%, на деревянную — всего на 24,2%, на мебель для столовых и гостиных — лишь на 17,4%, на матрасы — на 47,4%, на кухонную мебель — на 57,3%.

Лучше обстоит лишь ситуация с деревянной офисной мебелью и деревянной мебелью для предприятий торговли — 84,5% и 86,7% соответственно.

Ни по одной из этих категорий, к слову, не наблюдается значимых экспортных объёмов.

За январь в Казахстан импортировали мебели для дома общим весом в 6 тысяч тонн, на сумму 22,7 млн долл. США. Впрочем, в натуральном выражении показатель сократился на 37,3%, в то время как в денежном выражении — напротив, вырос на 0,4%

Основной объём импорта пришёлся на страны СНГ: 69,1%, или 4,2 тыс. тонн, минус 48,4% за год. Основной поставщик — Россия: 2,4 тыс. тонн — на 61% меньше, чем годом ранее. В тройке стран-лидеров также оказались Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 1,9 тысячи тонн мебели на сумму 7,6 млн долл. США. Здесь основные поставщики — Турция и Китай.

Впрочем, даже собственное производство РК — на самом деле условно собственное. Так, производители мебели столкнулись с подорожанием древесных плит, импортируемых из России, сообщает Хабар24. Из соседней страны они завозят свыше 90% материалов. Российские компании пытаются частично отыграть санкционные потери, повысив цены на 8%. На казахстанском рынке неизбежно очередное подорожание мебели. Отрасль напрямую зависит от импорта.

В «досанкционном» феврале текущего года цены на мебель и предметы домашнего обихода в РК выросли на 7,2% за год. В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской области: сразу на 18,5% за год. Ощутимо новые цены ударили и по карманам жителей Павлодарской и Атырауской областей. Наименьший рост цен зарегистрирован в Жамбылской области — на 2,4%.

Непосредственно мебель и ковры подорожали на 7%. В том числе диван-кровати выросли в цене на 8,8%, стулья — на 6,5%, ковры — на 5,3%.