Цены на квартиры вторичного рынка повысились на 26,9% в Казахстане

9 Декабря 2022, 04:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год (ноябрь 2022г. к ноябрю 2021г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, продажи нового жилья – на 17,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в г. Актобе на 30,3%, г.Семей – на 26,9%, г.Актау – на 25%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья – города Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).

За месяц (ноябрь 2022г. к октябрю 2022г.) цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%.