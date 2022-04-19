Цены на квартиры в Токио обновили исторические максимумы

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Средняя цена на новую квартиру в Токио и его окрестностях обновила исторический максимум в 2021 году. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным института экономики недвижимости, средняя цена на жилье в Токио и трех соседних префектурах превысила предыдущий максимум в 62,12 млн иен, установленный в 1990 году.

Средняя цена на недвижимость в центральных районах Токио показала рост на 11,7% достигнув 84,49 млн иен (свыше $660 тыс.), показав рекордный показатель впервые с 1991 года. В отчете отмечается, что 30 лет назад цена на жилье в центре столицы Японии не превышала 80 млн иен.

Как объясняют специалисты, рост цен на недвижимость в Токио связан со спросом на рынке элитного жилья, а также подорожанием стоимости рабочей силы и строительных материалов.

По прогнозам, тенденция к росту стоимости за метр жилой недвижимости в центре Токио сохранится в краткосрочной перспективе. Это связано со снижением курса иены по отношению к основным валютам, что приведет к повышению стоимости импорта стройматериалов, в дополнение к увеличению расходов на оплату труда из-за нехватки строителей.