РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:48, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Цены на квартиры в Токио обновили исторические максимумы

    None
    None
    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Средняя цена на новую квартиру в Токио и его окрестностях обновила исторический максимум в 2021 году. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным института экономики недвижимости, средняя цена на жилье в Токио и трех соседних префектурах превысила предыдущий максимум в 62,12 млн иен, установленный в 1990 году.

    Средняя цена на недвижимость в центральных районах Токио показала рост на 11,7% достигнув 84,49 млн иен (свыше $660 тыс.), показав рекордный показатель впервые с 1991 года. В отчете отмечается, что 30 лет назад цена на жилье в центре столицы Японии не превышала 80 млн иен.

    Как объясняют специалисты, рост цен на недвижимость в Токио связан со спросом на рынке элитного жилья, а также подорожанием стоимости рабочей силы и строительных материалов.

    По прогнозам, тенденция к росту стоимости за метр жилой недвижимости в центре Токио сохранится в краткосрочной перспективе. Это связано со снижением курса иены по отношению к основным валютам, что приведет к повышению стоимости импорта стройматериалов, в дополнение к увеличению расходов на оплату труда из-за нехватки строителей.

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!