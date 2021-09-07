Цены на картофель и морковь снизились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние две недели цены на социальные значимые продукты снизились на 0,5%. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ержан Казанбаев на заседании Правительства, с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,9%.

«При этом за счет насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, за последние две недели цены снизились на 0,5%. В частности с момента пикового роста цены на картофель снизились на 34% или на 71 тенге, морковь на 41% или на 122 тенге. Кроме этого, за неделю капуста и лук подешевели на 0,4% и 0,1% соответственно», - сообщил Ержан Казанбаев.

По данным Минторговли, наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской области на 11,6%, Кызылординской области - на 11,3% и Костанайской области - на 11,3%. Наименьший рост цен установился в городе Алматы - на 9,5%, Алматинской области - на 9,6% и Карагандинской области - на 9,7%.

Напомним, проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы разработали в Казахстане.