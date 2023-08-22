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    07:28, 22 Август 2023 | GMT +6

    Цены на капусту, рис и говядину повысились в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 3,8% поднялись цены на продукты в Жамбылской области, при этом снизились цены на лук и растительное масло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, с начала 2023 года цены на социально значимые товары поднялись на 3,8%, а за последнюю неделю – на 0,1%.

    «За последнюю неделю в регионе повысились цены на три вида продовольственных товаров, - пояснил спикер. - Стоимость капусты выросла на 5,4%, риса и говядины - на 0,5%. Цены на подсолнечное масло снизились на 0,3%, на лук - на 9,2%».

    Согласно данным Национального бюро статистики, средняя стоимость одного литра молока в Казахстана составляет 374 тенге. В Таразе литр молока стоит 350 тенге.

    «Производители молока принимают сырье по 150 - 170 тенге в среднем, - отметил Аспандияр Сейсебаев. – В Жамбылской области с начала этого года состоялось 64 заседания комиссии по проверке посреднических схем и результатам мониторинга за соблюдением торговой надбавки. Проанализирована деятельность трех крупных жамбылских производителей молока и выявлено 38 правонарушений. В том числе, установлены посредники, которые закупали молочную продукцию, а затем перепродавали торговым сетям».

    По словам спикера, в регионе проведена работа по заключению прямых договоров производителей с торговыми сетями, по организации прямых поставок продукции от товаропроизводителей на полки магазинов, по поддержке местных производителей молока и перерабатывающих предприятий.


    Теги:
    Цены и тарифы Жамбылская область Экономика Тараз
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