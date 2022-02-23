Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизятся цены на импортные автомобили, официальным дистрибьютором которых является компания «Астана Моторс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После вступления в силу новых тарифов утильсбора цены на импортные автомобили BMW, MINI, Subaru, Haval, Chery (компания «Астана Моторс» – официальный дистрибьютор данных брендов в Казахстане) будут снижены на стоимость снижения утильсбора», - сообщили в пресс-службе компании.

При этом, как подчеркнули в «Астана Моторс» изменение ставки утильсбора не повлияет на стоимость легковых автомобилей Hyundai, производимых заводом Hyundai Trans Kazakhstan, а также коммерческой техники Hyundai, МАЗ, пассажирской техники Golden Dragon, выпускаемых заводом Hyundai Trans Almaty, так как стоимость автомобилей и техники отечественного производства не включает утильсбор.

Напомним, сегодня первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр объявил о том, что ставка утилизационного платежа в Казахстане снизится на 50% на все виды автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

«Астана Моторс» – официальный дистрибьютор легковой и коммерческой техники Hyundai в Казахстане, официальный дистрибьютор Subaru в Казахстане, эксклюзивный импортер BMW, MINI, Motorrad в Казахстане, официальный дистрибьютор Haval в Казахстане, официальный дистрибьютор Chery в Казахстане, официальный дистрибьютор по производству и реализации пассажирского транспорта марки Golden Dragon в Казахстане, официальный дилер Toyota в Алматы и Нур-Султане, официальный дилер Lexus в Нур-Султане, официальный дилер Land Rover и Jaguar в Алматы, официальный дилер Volvo в Алматы.

«Астана Моторс» имеет 32 собственных дилера, завод по производству коммерческой техники Hyundai Trans Almaty и завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan.



