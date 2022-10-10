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Цены на ГСМ в Бельгии вырастут с 11 октября

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Октября 2022, 22:50
Цены на ГСМ в Бельгии вырастут с 11 октября

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 11 октября текущего года в Бельгии повысятся цены на бензин, дизельное топливо и мазут, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С завтрашнего дня максимальный предел стоимости ГСМ, устанавливаемый периодически правительством Бельгии для местных заправочных станций, будет увеличен. Больше всего вырастет стоимость дизельного топлива.

Так, максимальная цена, которую разрешено взимать за один литр дизельного топлива (B7), увеличится на 11 евроцентов. Это означает, что АЗС могут продавать дизель до 2,22 евро (1020 тенге за литр). Это всего на 6 евроцентов меньше рекордной максимальной цены в 2,28 евро, которая была установлена в середине марта текущего года.

Цены на бензин также будут расти. С завтрашнего дня максимальная цена за литр бензина марки 95 (E10) повысится на 6,9 евроцента до 1,86 евро/литр (854 тенге). Максимальная цена за литр бензина марки 98 вырастет на 4,7 евроцента до 2,119 евро/литр.

При этом цены на мазут тоже ожидает рост. С завтрашнего дня литр топлива, используемого при отоплении зданий подорожает на 8,35 евроцента до 1,4841 евро/литр при заказе свыше 2 тысяч литров.


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