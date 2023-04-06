Цены на ГСМ в Акмолинской области: превышений нет

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отвечая на вопрос журналистов о возможном увеличении цен на продукты питания в связи с подорожанием ГСМ, руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Ербол Оспанов подчеркнул, что прогнозируется лишь небольшое увеличение. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области действуют 191 АЗС и 25 нефтебаз. На сегодняшний день запасы дизельного топлива на АЗС региона составляют 2026,5 тонны, бензина АИ-92 – 2393,4 тонны. А с учетом нефтебаз - 13,9 тыс. тонн бензина всех марок (хватит на 28 дней), и 11,1 тыс. тонн дизельного топлива (на 22 дня).

Средние цены на летнее дизельное топливо в Акмолинской области составляют 253,3 тенге за литр, бензин АИ-92 - 181,4 тенге за литр, АИ-95 –214,6 тенге за литр. Превышения установленных пороговых цен не зафиксировано.

«Министерством энергетики РК на проведение весенне-полевых работ 2023 года сельхозтоваропроизводителям Акмолинской области было выделено 74,3 тысячи тонн гарантированного объема дизельного топлива. В текущем году поставка гарантированных объемов дизельного топлива осуществляется с февраля по май включительно. При этом планы поставок выглядят так: в феврале - 7,8 тысячи тонн, марте – 20,3 тысячи тонн, апреле – 31,2 тысячи тонн, мае – 15 тысяч тонн», - проинформировал Е. Оспанов.

Фото РСК Акмолинской области.

Отпускная цена дизельного топлива составляла 222 тысяч тенге за тонну с нефтеперерабатывающих заводов, конечная цена для сельхозтоваропроизводителя составляла 220 тенге за 1 литр.

«Действительно, ГСМ играет роль практически во всех сферах жизнедеятельности – и в производстве, и в продаже продуктов питания. В принципе небольшое повышение прогнозируется, но, как Министерство торговли проинформировало, такого, что цены вырастут в разы, конечно, не будет. У нас на весенне-полевые работы по тем же ценам ГСМ успели выдать гарантированный объем», - пояснил спикер.

Кроме того, по словам Е. Оспанова, с прошлого года во всех регионах созданы департаменты торговли, которые наделены функциями госконтроля.

«Если раньше это исполняли акиматы городов и районов, полномочий не хватало, то сейчас создали специальное подразделение. И если предприниматель будет превышать торговую надбавку свыше 15%, то эти департаменты вправе их наказывать. Сначала только предупреждение, а далее идут уже штрафы. Меры обязательно будут приниматься. Если же цена будет расти и дальше - более 15% от пороговой, то здесь уже будет приниматься алгоритм предельных цен. Но у нас только единожды он был принят в период пандемии, когда был существенный рост, а в стране действовал режим ЧП», - добавил Е. Оспанов.