Цены на газ в США достигли максимума с 2008 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В США цены на природный газ весной текущего года выросли вдвое по сравнению с прошлогодними показателями и достигли максимума с кризиса 2008 года. По сообщению агентства Bloomberg теперь тысяча кубометров стоит 270,58 долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению аналитиков, причиной роста стоимости голубого топлива в Штатах при наличии собственных газовых месторождений является санкционная политика в отношении России.

Запрет российского газа на европейском рынке повлек резкое повышение объемов экспорта голубого топлива из США. Тем временем резервные запасы, хранящиеся в подземных газовых хранилищах Америки, находятся на уровне ниже нормы, а производство остается на прежнем уровне.

Из-за этого цены на топливо серьёзно выросли в Европе, однако экспортные поставки сжиженного природного газа из США в ЕС не способны заместить российские поставки. Это и вызвало рост цен на газ в самих Штатах.

Кроме того, на стоимость голубого топлива повлиял рекордно холодный апрель в Северной Америке, считают эксперты.