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Цены на газ в Казахстане будут поднимать после 2024 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Апреля 2022, 12:19
Цены на газ в Казахстане будут поднимать после 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет вынужден сокращать экспорт газа в связи с увеличением внутреннего потребления. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых – расчет потребления газа, в силу того, что в Казахстане газ действительно очень дешевый. Во-вторых, система покрытия и удержания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен внутри страны. Но в связи с тем, что внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, поэтому нам приходится сокращать экспорт», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после заседания Правительства.

По его словам, после 2024 года Правительство будет вынуждено поднимать цены на газ в связи с сокращением экспорта.

«И мы ожидаем, что экспорт после 2024 года вообще станет ноль, то есть мы не будем вообще экспортировать, соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана. Значит нужно будет задумываться о том, что газ надо будет в цене поднимать», - заключил министр.

Энергетика   Экономика   Цены и тарифы  
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