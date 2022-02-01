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Цены на газ снижены в большинстве регионов Казахстана

1 Февраля 2022 09:48
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Цены на газ снижены в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики инициировано проведение экспертизы цены на товарный газ для потребителей АО «КазТранГаз Аймак» по всем газифицированным регионам страны. Сниженные цены будут действовать с 1 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

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В конце сентября 2021 года по запросу тарифного ведомства газоснабжающая компания представила необходимые документы для проведения экспертизы цены.

В рамках экспертизы цены, проведен тщательный анализ представленных материалов, также изучены дополнительные материалы, представленные компанией.

Таким образом, по итогам рассмотрения экспертизы цены Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО «КазТранГаз Аймак» во всех газифицированных регионах страны от 15% (Восточно-Казахстанская область) до 50,63% (Атырауская область).

Напомним, что в Казахстане государственное регулирование цен и тарифов в сфере газоснабжения природным газом разделены между Минэнерго и КРЕМ МНЭ РК.

Конечная цена на природный газ зависит на 70-80% от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, и остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка), регулируемая КРЕМ.

В результате проделанной работы, в части снижения уровня снабженческой надбавки, КРЕМ удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%.

К примеру, максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96%, а минимальное снижение на 0,34% произошло в Карагандинской области, где только недавно потребители были подключены к товарному газу.

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#Цены и тарифы   #Регионы   #Миннацэкономики  
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