Цены на газ и уголь снизятся в 2023 году – прогноз Всемирного банка

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк ожидает снижение цен на энергоносители на 11% в 2023 году после роста на 60% в этом году. При этом замедление глобального роста и ограничения в Китае в связи с коронавирусом могут привести к более глубокой рецессии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Всемирный банк в своем последнем отчете спрогнозировал среднюю цену на нефть марки Brent в 92 доллара за баррель в 2023 году, снизившись до 80 долларов в 2024 году, но значительно превысив пятилетний средний показатель в 60 долларов.

В отчете говорится, что экспорт российской нефти может сократиться на целых 2 млн баррелей в день из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефтегазовую продукцию в сочетании с ограничениями на страхование и доставку, которые вступают в силу 5 декабря.

Предлагаемое Большой семеркой (G7) ограничение цен на нефть также может повлиять на поток нефти из России, но для его эффективности необходимо участие крупных развивающихся рынков и развивающихся стран, говорится в сообщении.

Всемирный банк заявил, что укрепление доллара и снижение стоимости валют большинства развивающихся экономик привели к росту цен на продовольствие и топливо, что может усугубить продовольственную незащищенность, от которой уже страдают 200 млн человек во всем мире.

«Сочетание повышенных цен на сырьевые товары и постоянного обесценивания валюты приводит к более высокой инфляции во многих странах», - отметил Айхан Косе, глава прогнозной группы Всемирного банка.

По его словам, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам следует подготовиться к «периоду еще более высокой волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках».

По данным банка, несмотря на снижение цен на энергоносители, они по-прежнему будут на 75% выше среднего уровня за последние пять лет.

Согласно прогнозам, цены на природный газ и уголь снизятся в 2023 году с рекордно высоких значений в текущем году. Но ожидается, что к 2024 году цены на австралийский уголь и природный газ в США по-прежнему будут в два раза выше, чем в среднем за последние пять лет. В отчете говорится, что европейские цены на природный газ могут быть почти в четыре раза выше.









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