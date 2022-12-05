Цены на энергоносители достигнут исторического уровня в 2022 году

5 Декабря 2022, 07:19

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Какие страны и регионы сегодня платят больше всего за бензин, где наблюдается самые высокие цены на электроэнергию и природный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Visual Capitalist.

Издание сообщает, что цены на бензин, электроэнергию и природный газ взлетели до небес на фоне нарушения глобальных цепочек поставок энергоносителей. Домохозяйства и предприятия сталкиваются с более высокими счетами за электроэнергию в условиях крайней волатильности цен. Прогнозируется, что в 2022 году в некоторых странах цены на энергоносители достигнут исторического уровня.

Как сообщается, при средней цене $11,10 за галлон домохозяйства в Гонконге платят за бензин больше всех в мире —в два раза больше, чем в среднем по миру. В основе высоких цен на лежат как высокие налоги на газ, так и высокая стоимость земли.

Второе место в списке - у Центральноафриканской Республики, где стоимость голубого топлива - $8,60 за галлон. Будучи нетто-импортером бензина, страна столкнулась с возросшим ценовым давлением после российско-украинского конфликта.

Крайняя волатильность также наблюдается в ценах на электроэнергию. Большинство самых высоких цен на электроэнергию приходится на Европу. Цены в Дании, Германии и Бельгии примерно вдвое выше, чем во Франции и Греции.

Стоимость электроэнергии во многих странах Европы более чем в два или три раза превышает среднемировой показатель, который составляет в $0,14 за кВт/ч.

Цены на электроэнергию в США выросли почти на 16% в годовом исчислении по сравнению с сентябрем прошлого года. Это является самым высоким ростом за более чем четыре десятилетия, приведшим к росту инфляции.

Тем временем, самые высокие цены на природный газ в мире приходятся на Европу, где первое место занимают Нидерланды. В целом европейские цены на природный газ выросли в шесть раз с февраля этого года.

Бразилия занимает четвертое место в мире по ценам на газ, несмотря на то, что около половины поставок производится внутри страны. А в Сингапуре самые высокие цены на голубое топливо в Азии, поскольку большая часть импортируется танкерами или трубопроводами, что делает страну уязвимой к ценовым потрясениям.

Издание прогнозирует, что прекращение в декабре поставок нефти из России в Европу, вероятно, приведет к росту цен на бензин зимой и в 2023 году. Европейские мощности по хранению природного газа могут сократиться до 20% к февралю, если Россия полностью прекратит поставки и спрос не сократится.

Поиск ЕС альтернативного источника энергоносителей может усилить глобальную конкуренцию за источники топлива, что приведет к росту цен на энергоносители в ближайшие месяцы.

Тем не менее, Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители снизятся на 11% в 2023 году после роста на 60% в 2022 году.