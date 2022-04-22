Цены на экспортные поставки удобрений выросли на 77,1% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем производства минеральных и химических удобрений в Казахстане показал спад. За январь-март 2022 года выпуск азотных удобрений сократился на 1,9% за год, до 112,6 тыс. тонн, а производство фосфорных удобрений — на 3,8%, до 48,7 тыс. тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

За январь-февраль этого года Казахстан экспортировал 59,2 тыс. тонн удобрений на сумму 32,7 млн долл. США. При этом по сравнению с прошлым годом объём экспорта в количественном выражении сократился на 40,5%, а в денежном, наоборот, показал рост почти в полтора раза. Основной объем был отправлен в Украину: 26 тыс. тонн - это почти в два раза меньше по сравнению с январем-февралем 2021 года. Значительный объем экспорта также пришелся на Узбекистан - 15 тыс. тонн и Эстонию - 5 тыс. тонн.

В Казахстане цены на экспортные поставки удобрений к февралю выросли сразу на 77,1% за год.

Годом ранее отмечалось удорожание на 9,7%, а к февралю 2020-го цены снизились на 17,3%.