Цены на экспортируемые из Казахстана товары снизились на 2,4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев 2019 года (ноябрь 2019 года к декабрю 2018 года) цены на экспортируемые товары снизились на 2,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет статистики МНЭ РК.

В частности, за этот период цены экспортных поставок снизились на ферросплавы на 26,8%, цинковые руды – на 15,7%, хромовые руды – на 15,1%, цинк – на 4,2%, медь – на 2,6%, нефть – на 0,8%, повысились на железные руды - на 18,3%, уголь – на 17,1%, свинец – на 16,9%, изделия из черных металлов – на 7,8%, прокат черных металлов – на 3,2%. Уменьшение цен отмечено на хлопок на 7,1%, их увеличение – на пшеницу - на 26,4%, ячмень – на 4,2%, шерсть – на 1,7%.

В свою очередь, цены на импортируемые товары за аналогичный период повысились на 6,1%.

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 37,4%, рис – на 10,8%, кондитерские изделия – на 15,4%, молочная продукция – на 8,3%, макаронные изделия – на 7,7%, кофе – на 6,6%, мясо птицы – на 5,2%, рыба – на 5,1%, сахар подешевел на 7,7%, фрукты и орехи – на 3,9%. Цены на обувь стали выше на 11,2%, фармацевтическую продукцию – на 10%, строительные материалы – на 7,8%, бумагу – на 7,7%.