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Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Марта 2023, 09:50
Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент.

«Цена на поставку дизельного топлива стабилизирована в результате проведенной работы сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу.

Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, что позволит перевозчику экономить более 20 млн тенге, которые он сможет направить на развитие предприятия и повышение заработной платы сотрудников», - сказано в сообщении ведомства.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что спекуляция с ГСМ и далее будет пресекаться органами финансового мониторинга совместно с НПП «Атамекен».


Цены и тарифы   Шымкент   Топливо  
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