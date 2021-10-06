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    12:35, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Цены на дизтопливо прокомментировал Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал цены на дизтопливо, а также отметил, что объем его потребления достиг рекордных показателей в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр энергетики уточнил, что цены на дизельное топливо регулируются рынком, исходя из спроса и предложения.

    «Наше министерство к ценообразованию (ГСМ - прим.) никакого отношения не имеет. Если вы отслеживаете, то понятно, что идет рост цен на нефть. Буквально за пару дней цена выросла с 78 до 82 долларов. Естественно, цены на ГСМ коррелируют с ценами на нефть», - прокомментировал Магзум Мирзагалиев журналистам в рамках выставки «Нефть и газ» KIOGE-2021 в Нур-Султане.

    Вместе с тем, в этом году в стране зафиксировали рекордный объем потребления дизельного топлива в более 500 тысяч тонн.

    «Если говорить про объемы потребления в стране, то объемы потребления составляют исторически порядка 400 тысяч тонн. В этом году мы зафиксировали рекордный объем потребления - такого не было никогда: было потреблено порядка 520-540 тысяч тонн в августе-сентябре», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

    Напомним, 100 тысяч тонн дизтоплива из России планирует поставить Казахстан в октябре.

    Ранее в одной из компаний прокомментировали повышение цен на дизельное топливо, назвав основные причины дефицита.

    Теги:
    Топливо Цены и тарифы Энергетика Экономика
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