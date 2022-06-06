Цены на дизельное топливо растут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крупные поставщики нефти подняли цены на дизельное топливо. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным информационно-аналитических агентств, отпускные цены на дизельное топливо крупных поставщиков нефти (ТОО «PETROSUN» и АО «НК «КазМунайГаз») увеличились на 10-15 тыс. тенге за тонну, или 8 – 12 тенге за литр. Аналогичный рост наблюдается и у других поставщиков нефти. Так, увеличение ставок акцизов при регулируемых розничных ценах снизило рентабельность поставщиков нефти и недропользователей, а также посредников нефтепродуктов в пользу бюджета, при этом предельные розничные цены остались без изменений, и цены на дизельное топливо на весенне-полевые работы для сельхозтоваропроизводителей не повышались», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в Республике Казахстан установлены следующие ставки акцизов:

- на оптовую реализацию бензина (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 4110 – 271012 590 0) – 38 134 тенге за 1 тонну;

- на оптовую реализацию дизельного топлива (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0- 2710 19 425 0) – 35 726 тенге за 1 тонну.

«Наряду с этим, в целях недопущения резкого роста цен на ГСМ внесены изменения в рекомендации (секционные правила по оптовой реализации нефтепродуктов через товарные биржи), которые применяются до принятия Правил биржевой торговли – рост за сессию не более 1%, ограничительный порог по обороту 5 тыс. тонн в год для участия в торгах был снят. Это позволяет автозаправочным станциям, в том числе небольшим, через биржу напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей», - отметил зампремьера.

«С 13 мая текущего года возобновлены биржевые торги дизельным топливом на условиях FCA нефтеперерабатывающими заводами со стартовыми ценами 222 – 227 тыс. тенге за тонну, или 184 – 188 тенге за литр при розничных ценах 230 – 260 тенге за литр», - добавил Р. Скляр.