Цены на биржевые товары достигнут рекордных цен в 2023 году

17 Декабря 2022, 11:53

БАКУ. КАЗИНФОРМ – По прогнозам банка Goldman Sachs, цены на биржевые товары достигнут рекордных показателей в 2023 году из-за дефицита предложений и недостаточных инвестиций в новые поставки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.

Эксперты считают, что первый квартал 2023 года может оказаться сложным из-за ожидаемого замедления экономики, но низкие уровни инвестиций в нефтегазовую отрасль и металлургию продолжат поддерживать «суперцикл» в биржевых товарах.

Как отмечается в заявлении банка, сырьевой индекс S&P в следующем году покажет доходность в 43%, во главе которого будет нефть, газ и основные виды металлов. Сырьевые товары станут самым прибыльным классом активов в 2023 году.

По словам представителей Goldman Sachs и отраслевых гигантов, ключевые металлы, необходимые для перехода к энергетике, также будут расти на фоне ожидаемого дефицита в ближайшие годы.

Ранее в этом месяце горнодобывающий и сырьевой гигант Glencore заявил, что надвигается огромная нехватка меди, в то время как развитие рудников значительно отстает. По оценкам Glencore, в соответствии с планом Международного энергетического агентства (МЭА) по нулевым выбросам в период с 2022 по 2030 год в мире будет дефицит меди более 50 млн тонн.

В Goldman Sachs также заявили, что в начале декабря на фоне напряженного рынка цены на медь установлены на рекордно высоком уровне в 2023 году. Банк ожидает, что цены на медь в предстоящем году достигнут 11 тысяч долларов за тонну, тогда как рекордный уровень в 10 845 долларов за тонну зафиксирован в марте текущего года.