Цены на билеты в кино выросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре текущего года средняя стоимость билета в кино в РК составила 1,6 тыс. тг — на 13% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Среди крупных городов и мегаполисов РК дороже всего билеты в кино стоили в Шымкенте (2,6 тыс. тг), дешевле всего — в Семее (1,1 тыс. тг).

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Актюбинской (сразу на 30,6% за год), Кызылординской (на 28,2%) и Атырауской (на 20,4%) областей.

Ещё в четырёх регионах — Акмолинской, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

За первое полугодие текущего года объём услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ достиг 21,2 млрд тг — на 19,6% больше, чем годом ранее. Реальный рост в секторе составил 14%.

Более двух третей всех услуг оказали в Алматы: 14,5 млрд тг, плюс 17,6% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались два других мегаполиса страны — Нур-Султан (4,8 млрд тг) и Шымкент (635,9 млн тг).