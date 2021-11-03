Цены на билеты в кино выросли в Казахстане
Среди крупных городов и мегаполисов РК дороже всего билеты в кино стоили в Шымкенте (2,6 тыс. тг), дешевле всего — в Семее (1,1 тыс. тг).
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Актюбинской (сразу на 30,6% за год), Кызылординской (на 28,2%) и Атырауской (на 20,4%) областей.
Ещё в четырёх регионах — Акмолинской, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
За первое полугодие текущего года объём услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ достиг 21,2 млрд тг — на 19,6% больше, чем годом ранее. Реальный рост в секторе составил 14%.
Более двух третей всех услуг оказали в Алматы: 14,5 млрд тг, плюс 17,6% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались два других мегаполиса страны — Нур-Султан (4,8 млрд тг) и Шымкент (635,9 млн тг).