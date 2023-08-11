РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 11 Август 2023 | GMT +6

    Цены на бензин выросли во Франции

    None
    Фото:pixabay.com
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Цены на заправках во Франции снова растут. Один литр бензина марки 95 достиг в среднем 1,93 евро (947 тенге) в начале августа, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Дизельное топливо также подорожало для французских водителей и составило 1,83 евро за 1 литр (902 тенге).

    Тем временем уровень инфляции во Франции в июле текущего года снизился до 4,30% с 4,50% в июне 2023 года. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

    Тренд снижения инфляции во Франции, по мнению экспертов связан с падением цен на энергоносители и более умеренным ростом цен на продукты питания и промышленные товары.

    В июле цены на энергоносители во Франции снижались (-3,7% против -3% в июне), стоимость продуктов питания (12,7% против 13,7%), промышленные товары (3,4% против 4,2%).


    Теги:
    Франция Мировые новости Транспорт Топливо Инфляция
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!