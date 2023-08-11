Цены на бензин выросли во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Цены на заправках во Франции снова растут. Один литр бензина марки 95 достиг в среднем 1,93 евро (947 тенге) в начале августа, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дизельное топливо также подорожало для французских водителей и составило 1,83 евро за 1 литр (902 тенге).

Тем временем уровень инфляции во Франции в июле текущего года снизился до 4,30% с 4,50% в июне 2023 года. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

Тренд снижения инфляции во Франции, по мнению экспертов связан с падением цен на энергоносители и более умеренным ростом цен на продукты питания и промышленные товары.

В июле цены на энергоносители во Франции снижались (-3,7% против -3% в июне), стоимость продуктов питания (12,7% против 13,7%), промышленные товары (3,4% против 4,2%).