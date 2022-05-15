15 Мая 2022 03:00

Цены на бензин вновь обновили рекорд в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Федеральное министерство экономики Бельгии объявило, что максимальная цена за литр бензина увеличилась с 10 мая на 5%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным телеканала VRT , это означает, что цены на топливо для автомобилистов Бельгии достигнут рекордных отметок. Автозаправочным станциям будет разрешено реализовывать бензин марки 95 по ценам до 1,957 евро за 1 литр (около 880 тенге за литр).

Максимальная цена за литр бензина марки 98 (E5) вырастет на 5,8 цента, до 2,069 евро (около 927 тенге за 1 литр).

Новые максимальные цены выше тех, которые были зафиксированы в середине марта, тогда максимальная цена за литр бензина 95 была установлена на уровне 1,951 евро, в то время как максимальная цена за литр бензина 98 составляла 2,023 евро.

В марте 2022 года федеральное правительство временно снизило уровень акциза на бензин (и дизельное топливо) – до 17,5 евроцента за литр. Без снижения акцизов цены на бензин и дизельное топливо были бы еще выше.