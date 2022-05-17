17 Мая 2022 07:34

Цены на бензин в Бельгии впервые превысят 2 евро за литр

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цены на бензин в Бельгии вновь бьют рекорды стоимости. Федеральная служба по экономике объявила, что с 17 мая максимальные цены, которые автозаправочным станциям разрешено устанавливать, увеличатся, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в Бельгии максимальная цена за один литр бензина марки 95 превысит 2 евро и составит до 2,025 евро (около 902 тенге за литр). Максимальная цена за литр бензина марки 98 вырастет до более чем 2,20 евро.

Текущее подорожание на 9,2 евроцента больше предыдущей максимальной цены на топливо, установленной правительством. Цена на бензин бензин 98 (E5) вырастет на 16,1 евроцента.

Максимальная цена за литр дизельного топлива остается неизменной – еще 5 марта текущего года стоимость одного литра дизеля превысила 2 евро.

Цена на бензин и дизельное топливо в Бельгии зависят от колебаний цен на нефть на международных рынках. В связи с ситуацией в Украине цены на нефть значительно выросли.

В попытке смягчить удар федеральное правительство Бельгии ввело временное снижение уровня акцизов, взимаемых с топлива. Эта мера будет оставаться в силе по крайней мере до 30 сентября текущего года. Несмотря на это, стоимость топлива для автомобилистов продолжает расти.